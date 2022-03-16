Окупанти влаштували погром у мерії Бучі, шістьох працівників і волонтерів взято в полон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Бучанської міської ради.
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“У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повний список полонених такий:
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- Гапченко Дмитро Олександрович;
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- Черкаський Леонід Юхимович;
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- Циган Микола Володимирович;
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- Ющенко Анатолій Вікторович;
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- Уманець Володимир Олександрович (охорона);
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- Матюк Сергій Олександрович.
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"Від'їжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську ОДА допомоги у звільненні наших людей", - звернулися в міській раді.
Доповнення
У Маріуполі окупанти взяли в заручники працівників та пацієнтів лікарні.
Генштаб ЗСУ повідомляв, що фіксуються факти тримання окупантами цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.