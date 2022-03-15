Зафіксовано випадки тримання окупантами цивільних осіб у заручниках — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Фіксуються факти тримання окупантами цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Повідомляється, що триває наступальна операція проти України. Противника зупинено.
Окрім того, не досягнувши мети у встановлені терміни, противник за даними Генштабу несе втрати у живій силі та техніці.
Цитата
“Зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Маріуполі російські окупанти взяли в заручники працівників та пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування.