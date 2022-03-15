Зафиксированы случаи содержания оккупантами гражданских лиц в заложниках — Генштаб

Сообщается, что продолжается наступательная операция против Украины. Противника остановлено.

Кроме того, не достигнув цели в установленные сроки, противник по данным Генштаба несет потери в живой силе и технике.

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“Вызывающе игнорируя нормы Международного гуманитарного права, российские оккупанты наносят ракетно-бомбовык удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилых кварталах, школах и детских садах. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, грабежа местного населения и мародерства", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Мариуполе российские оккупанты взяли в заложники работников и пациентов областной больницы интенсивного лечения.