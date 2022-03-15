Збройні сили України успішно відбили атаки російських окупантів на Маріуполь. Загалом ворог втратив приблизно 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР.
У Маріуполі окупанти взяли в заручники працівників та пацієнтів лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Маріуполі російські окупанти взяли в заручники працівників та пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує УНН.
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Про захоплення людей в заручники встиг повідомити один із працівників лікарні.
"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам неможна", — ідеться у повідомленні.
Як зазначив Кириленко, днями російські окупанти практично зруйнували цю лікарню. В основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Персонал і пацієнти продовжували працювати і лікуватися у пристосованому підвальному приміщенні.
"Російським нелюдам мало руйнувань — тепер вони зробили із людей заручників. Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з вимогою відреагувати на ці злісні порушення норм і звичаїв війни, на ці кричущі злочини проти людяності", — додав Кириленко.
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