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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Маріуполі окупанти взяли в заручники працівників та пацієнтів лікарні

У Маріуполі окупанти взяли в заручники працівників та пацієнтів лікарні

Київ • УНН

 • 112396 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Маріуполі російські окупанти взяли в заручники працівників та пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує УНН.

Деталі

Про захоплення людей в заручники встиг повідомити один із працівників лікарні.

"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам неможна", — ідеться у повідомленні.

Як зазначив Кириленко, днями російські окупанти практично зруйнували цю лікарню. В основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Персонал і пацієнти продовжували працювати і лікуватися у пристосованому підвальному приміщенні.

"Російським нелюдам мало руйнувань — тепер вони зробили із людей заручників. Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з вимогою відреагувати на ці злісні порушення норм і звичаїв війни, на ці кричущі злочини проти людяності", — додав Кириленко.

Нагадаємо

Збройні сили України успішно відбили атаки російських окупантів на Маріуполь. Загалом ворог втратив приблизно 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР.

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