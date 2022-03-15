Вооруженные силы Украины успешно отбили атаки российских оккупантов на Мариуполь. Всего враг потерял примерно 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР.
В Мариуполе оккупанты взяли в заложники работников и пациентов больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Мариуполе российские оккупанты взяли в заложники работников и пациентов областной больницы интенсивного лечения. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует УНН.
Детали
О захвате людей в заложники успел сообщить один из работников больницы.
"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины к больнице не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки... В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", — говорится в сообщении.
Как отметил Кириленко, на днях российские оккупанты практически разрушили эту больницу. В основном корпусе от бомбежек упали плиты перекрытия. Персонал и пациенты продолжали работать и лечиться в приспособленном подвальном помещении.
"Российским нелюдям мало разрушений — теперь они сделали из людей заложников. Обращаюсь к международным правозащитным организациям с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности", — добавил Кириленко.
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