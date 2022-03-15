В Мариуполе оккупанты взяли в заложники работников и пациентов больницы

Детали

О захвате людей в заложники успел сообщить один из работников больницы.

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины к больнице не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки... В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", — говорится в сообщении.

Как отметил Кириленко, на днях российские оккупанты практически разрушили эту больницу. В основном корпусе от бомбежек упали плиты перекрытия. Персонал и пациенты продолжали работать и лечиться в приспособленном подвальном помещении.

"Российским нелюдям мало разрушений — теперь они сделали из людей заложников. Обращаюсь к международным правозащитным организациям с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности", — добавил Кириленко.

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