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ВСУ отбили новые атаки на Мариуполь, оккупанты понесли потери

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинскими военными были успешно отражены атаки захватчиков на Мариуполь. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Началась двадцатая эпоха героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Вооруженными Силами Украины наносятся сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.

За сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было поражено четыре вертолета, один самолет и сбита истребителем крылатая ракета врага .

Группировки оккупационных войск, задействованные в ведении наступательной операции значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели. Продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей.

Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры. Использует сеть учреждений здравоохранения на временно захваченных территориях Украины для лечения раненого личного состава.

Также, захватчики и в дальнейшем коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

По имеющейся информации, в связи с невозможностью поддержания функционирования учреждений и организаций обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов на временно оккупированных территориях ОРДЛО, оккупанты вынуждены приостановить мобилизацию работников коммунальной сферы.

Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования. Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с тимасово оккупированной территории отдельных районов Луганской области, направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины.

Противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета было уничтожено 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальоне тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не выявлено.

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