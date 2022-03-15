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ЗСУ відбили нові атаки на Маріуполь, окупанти зазнали втрат

ЗСУ відбили нові атаки на Маріуполь, окупанти зазнали втрат

Київ • УНН

 • 197825 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Українськими військовими були успішно відбиті атаки загарбників на Маріуполь. Загальні втрати ворога склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Деталі

Розпочалася двадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Збройними Силами України завдаються нищівні удари по угрупованням військ та тиловій інфраструктурі окупантів.

За добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири вертольоти, один літак та винищувачем збито крилату ракету ворога .

Угруповання окупаційних військ, що задіяні у веденні наступальної операції значних успіхів на всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих рубежів.

Ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Використовує мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу.

Також, загарбники й надалі підступно використовують об’єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

За наявною інформацією, у зв’язку з неспроможністю підтримання функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, окупанти вимушені призупинити мобілізацію робітників комунальної сфери.

Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Також, за наявною інформацією, мобілізовані мешканці з тимасово окупованої території окремих районів Луганської області, направляються для поповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ, що залучені до бойових дій на території України.

Противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.

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