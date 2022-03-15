Росія за 19 днів отримала більше втрат, ніж за дві війни в Чечні - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Росія несе значні втрати в Україні. Вбитих російських військових більше, ніж за дві війни в Чечні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Вже скоро кількість збитих російських вертольотів досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони вже втратили 80. Сотні танків. Тисячі інших одиниць техніки. За дев'ятнадцять днів російська армія втратила більше, ніж за дві криваві і багаторічні війни в Чечні", - сказав Зеленський.
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"Ми даємо вам шанс вижити, якщо ви здастеся нашим силам": Зеленський звернувся до російських солдат.