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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Росія за 19 днів отримала більше втрат, ніж за дві війни в Чечні - Зеленський

Росія за 19 днів отримала більше втрат, ніж за дві війни в Чечні - Зеленський

Київ • УНН

 • 78327 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Росія несе значні втрати в Україні. Вбитих російських військових більше, ніж за дві війни в Чечні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата 

"Вже скоро кількість збитих російських вертольотів досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони вже втратили 80. Сотні танків. Тисячі інших одиниць техніки. За дев'ятнадцять днів російська армія втратила більше, ніж за дві криваві і багаторічні війни в Чечні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо 

"Ми даємо вам шанс вижити, якщо ви здастеся нашим силам": Зеленський звернувся до російських солдат.

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