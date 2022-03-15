Россия за 19 дней получила больше потерь, чем за две войны в Чечне - Зеленский

Цитата

"Уже скоро количество сбитых российских вертолетов достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они уже потеряли 80. Сотни танков. Тысячи других единиц техники. За девятнадцать дней российская армия потеряла больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне", - сказал Зеленский.

Напомним

"Мы даем вам шанс выжить, если вы сдадитесь нашим силам": Зеленский обратился к российским солдатам.