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"Ми даємо вам шанс вижити, якщо ви здастеся нашим силам": Зеленський звернувся до російських солдат

"Ми даємо вам шанс вижити, якщо ви здастеся нашим силам": Зеленський звернувся до російських солдат

Київ • УНН

 • 181343 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських військових, які здадуться в полон ЗСУ. Він запевнив, що ставлення до них у полоні буде кращим, ніж вони мали в російській армії. Про це він оголосив у своєму зверненні у ніч проти 15 березня, передає УНН.

Цитата 

“Російські строковики послухайте мене особливо уважно. Російські офіцери, ви ж то усе вже зрозуміли. В України ви нічого не заберете. Ви будете забирати життя, вас дуже багато, але й ваші життя також заберуть. Заради чого вам гинути і навіщо? Я знаю, що ви хочете вижити”, - сказав Зеленський.

Деталі 

За його словами, із перехоплених українськими спецслужбами розмов, які російські військові ведуть поміж собою та під час телефонних дзвінків додому, стало зрозумілим, яким є їхнє справжнє ставлення “до цієї війни та цієї ганьби”.

“Ми знаємо, хто ви такі, тому я пропоную вам вибір. Від імені українського народу ми даємо вам шанс — шанс вижити, якщо ви здастеся нашим силам. Ми будемо поводитися з вами так, як і належить поводитися з людьми. Саме з людьми, гідно — так, як з вами не поводилися у вашій армії. І як ваша армія не поводиться з нашою. Вибирайте”, - наголосив президент.

Нагадаємо 

Президент США Джо Байден заявив, що надасть Україні зброю для оборони та пообіцяв підтримати громадян.

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