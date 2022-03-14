"Ми даємо вам шанс вижити, якщо ви здастеся нашим силам": Зеленський звернувся до російських солдат

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“Російські строковики послухайте мене особливо уважно. Російські офіцери, ви ж то усе вже зрозуміли. В України ви нічого не заберете. Ви будете забирати життя, вас дуже багато, але й ваші життя також заберуть. Заради чого вам гинути і навіщо? Я знаю, що ви хочете вижити”, - сказав Зеленський.

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За його словами, із перехоплених українськими спецслужбами розмов, які російські військові ведуть поміж собою та під час телефонних дзвінків додому, стало зрозумілим, яким є їхнє справжнє ставлення “до цієї війни та цієї ганьби”.

“Ми знаємо, хто ви такі, тому я пропоную вам вибір. Від імені українського народу ми даємо вам шанс — шанс вижити, якщо ви здастеся нашим силам. Ми будемо поводитися з вами так, як і належить поводитися з людьми. Саме з людьми, гідно — так, як з вами не поводилися у вашій армії. І як ваша армія не поводиться з нашою. Вибирайте”, - наголосив президент.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив, що надасть Україні зброю для оборони та пообіцяв підтримати громадян.