Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російських сил - Байден

Цитата

"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу, щоб врятувати життя українців. Ми будемо вітати українських біженців з розпростертими обіймами", - написав президент.

Нагадаємо

Дуда підписав закон про допомогу українським біженцям.

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.



We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.



We will welcome Ukrainian refugees with open arms.

— President Biden (@POTUS) March 14, 2022