Мы позаботимся о том, чтобы Украина имела оружие для защиты от российских сил - Байден

Цитата

"Мы позаботимся о том, чтобы Украина имела оружие для защиты от вторжения российской силы. Мы вышлем деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями", - написал президент.

Напомним

Дуда подписал закон о помощи украинским беженцам.

— President Biden (@POTUS) March 14, 2022