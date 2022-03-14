"Мы даем вам шанс выжить, если вы сдадитесь нашим силам": Зеленский обратился к российским солдатам

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“Российские срочники послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы же все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни, вас очень много, но и ваши жизни также заберут. Ради чего вам погибать и зачем? Я знаю, что вы хотите выжить”, - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, из перехваченных украинскими спецслужбами разговоров, которые российские военные ведут между собой и во время телефонных звонков домой, стало ясно, каким является их истинное отношение “к этой войны и этого позора”.

“Мы знаем, кто вы такие, поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс - шанс выжить, если вы сдадитесь нашим силам. Мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно - так, как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте”, - подчеркнул президент.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, что предоставит Украине оружие для обороны и пообещал поддержать граждан.