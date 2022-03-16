Оккупанты устроили погром в мэрии Бучи, шесть сотрудников и волонтеров взяты в плен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты учинили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен шестерых сотрудников и волонтеров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Бучанского городского совета.
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“Во вторник вечером, 15 марта, российские оккупанты учинили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен наших сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям нашего города”, - говорится в сообщении.
Детали
Полный список пленных такой:
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- Гапченко Дмитрий Александрович;
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- Черкасский Леонид Ефимович;
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- Цыган Николай Владимирович;
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- Ющенко Анатолий Викторович;
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- Уманец Владимир Александрович (охрана);
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- Матюк Сергей Александрович.
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"Уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы. Просим Офис Президента Украины, Ирину Верещук, Киевскую ОВА, Киевскую ОГА помощи в освобождении наших людей", - обратились в городском совете.
Дополнение
В Мариуполе оккупанты взяли в заложники работников и пациентов больницы.
Генштаб ВСУ сообщал, что фиксируются факты удерживания оккупантами гражданских лиц в заложниках, грабежа местного населения и мародерства.