Оккупанты устроили погром в мэрии Бучи, шесть сотрудников и волонтеров взяты в плен

Цитата

“Во вторник вечером, 15 марта, российские оккупанты учинили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен наших сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям нашего города”, - говорится в сообщении.

Детали

Полный список пленных такой:



Гапченко Дмитрий Александрович;



Черкасский Леонид Ефимович;



Цыган Николай Владимирович;



Ющенко Анатолий Викторович;



Уманец Владимир Александрович (охрана);



Матюк Сергей Александрович.



"Уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы. Просим Офис Президента Украины, Ирину Верещук, Киевскую ОВА, Киевскую ОГА помощи в освобождении наших людей", - обратились в городском совете.

Дополнение

В Мариуполе оккупанты взяли в заложники работников и пациентов больницы.



Генштаб ВСУ сообщал, что фиксируются факты удерживания оккупантами гражданских лиц в заложниках, грабежа местного населения и мародерства.



