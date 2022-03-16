Захваченные в мэрии Бучи заложники вернулись домой – горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сотрудники Бучанского городского совета и волонтеры, которых захватили российские оккупанты, вернулись домой. Об этом говорится в сообщении горсовета в Facebook, пишет УНН.
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“Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захвате которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили и они вернулись к своим родным. У всех их забрали сим-карты, поэтому они сейчас не на связи”, - сообщили в горсовете.
Контекст
Утром 16 марта российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен шестерых сотрудников и волонтеров.
Как писал УНН, накануне в Мариуполе оккупанты взяли в заложники работников и пациентов больницы.