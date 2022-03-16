Захваченные в мэрии Бучи заложники вернулись домой – горсовет

Цитата

“Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захвате которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили и они вернулись к своим родным. У всех их забрали сим-карты, поэтому они сейчас не на связи”, - сообщили в горсовете.

Контекст

Утром 16 марта российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен шестерых сотрудников и волонтеров.

Как писал УНН, накануне в Мариуполе оккупанты взяли в заложники работников и пациентов больницы.