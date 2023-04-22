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Захід схиляється до "гібридного трибуналу" для рф - ЗМІ

Захід схиляється до "гібридного трибуналу" для рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 629261 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Брюсселі та країнах G7 схиляються до того, що найбільш реалістичною перспективою притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України буде "гібридний трибунал", з посиланням на високопосадовця ЄС у п'ятницю, 21 квітня, повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Він уточнив, що, за оцінками експертів ЄС в галузі міжнародного права, міжнародний трибунал на основі української юрисдикції – це найбільш ймовірний варіант здійснення правосуддя в цьому випадку. "Трибунал слугуватиме політичному імперативу, який полягає у притягненні до відповідальності", - сказав чиновник, додавши, що для ЄС дуже важливо, щоб Україна ратифікувала Римський статут.

"Гібридний суд" був однієї з пропозицій Єврокомісії, однак потрібна підтримка ООН. 

Як зауважується, очевидно, що у Раді Безпеки ООН, постійним членом якої є росія, на така резолюція буде ветована. Але це лише перший крок, пояснив представник Єврокомісії.

Резолюція має бути розглянута та схвалена Генеральною Асамблеєю ООН. На підставі її рішення прокурор спеціального суду може ухвалити вердикт про позбавлення імунітету вищого керівництва суверенної держави. "Прокуратура має представити дуже солідну справу", - зазначив високопосадовець у Брюсселі, наголосивши на важливості відкриття Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України в Гаазі.

За даними Швеції, що головує в Раді ЄС, він повинен розпочати роботу вже наприкінці червня.

Доповнення

Наприкінці 2022 року Єврокомісія запропонувала створити спеціальний суд для переслідування злочину агресії рф проти України. Розглядалися два варіанти: спеціальний незалежний міжнародний трибунал, що ґрунтується на багатосторонньому договорі, або "гібридний суд". Такий суд міг би поєднати національну юрисдикцію конкретної країни, наприклад України, та процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн.

Розслідування міжнародних злочинів, скоєних росією, ведуть Україна та ще 14 країн, що входять до Європейського Союзу.

Як наголосили у Єврокомісії, для реалізації обох варіантів потрібна потужна підтримка ООН. Це пов'язане з тим, що за злочини агресії відповідає найвище політичне та військове керівництво країни. Але воно має міжнародний імунітет, а отже для такого трибуналу необхідно зняти імунітет, наприклад, із глави держави-агресора, глави його уряду та міністра закордонних справ.

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