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Захід боїться, що рф програє війну й не хоче, щоб Україна її програла - Зеленський

Захід боїться, що рф програє війну й не хоче, щоб Україна її програла - Зеленський

Київ • УНН

 • 96313 перегляди

Зеленський каже, що склалася абсурдна ситуація, коли Захід боїться, що росія програє війну, і не хоче, щоб її програла Україна.

Наразі складається абсурдна ситуація, коли Захід боїться, що росія програє повномасштабну війну. І не хоче, щоб Україна її програла. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP, передає УНН.

Деталі

Зеленський відхилив заклик президента Франції Еммануеля Макрона до олімпійського перемир’я під час Паризьких ігор, заявивши, що це надасть "перевагу" москві, давши їй час для переміщення військ і артилерії.

Так, Макрона в телефонній розмові із Зеленським наголошував на зацікавленості до "олімпійського перемир'я" під час війни, щоб росія припинила поточні операції та щоб були здійснені всі корисні дипломатичні ініціативи для початку переговорів відповідно до міжнародного права та законних інтересів України.

Зеленський зазначив, що Україна та її західні союзники мають "однакові цінності", але часто "різні погляди", зокрема щодо того, як може виглядати кінець конфлікту.

Ми знаходимося в абсурдній ситуації, коли Захід боїться, що росія програє війну. І не хоче, щоб Україна її програла,

- сказав Зеленський.

"Всі хочуть знайти якусь модель, щоб війна швидше закінчилася", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість сценарію припинення бойових дій на кшталт того, який встановив лінію розмежування на Корейському півострові.

Окрім того, Зеленський закликав Китай і країни світу, що розвиваються, взяти участь у Саміті миру з десятками лідерів, який наступного місяця приймає Швейцарія, на який росія не була запрошена.

Китай поки не дає оцінки щодо своєї участі в Саміті миру, але Україна продовжує працювати – Єрмак17.05.24, 21:48 • 90755 переглядiв

Зеленський зазначив, що такі глобальні гравці, як Китай, "мають вплив на росію. І чим більше таких країн буде на нашому боці, я б сказав, на боці завершення війни, тим більше росії доведеться рухатися і з ними рахуватися", - сказав Зеленський в інтерв'ю, яке цитує Yahoo.

Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас", тоді як "Захід хоче, щоб війна закінчилася. Крапка. Якомога швидше. І для них це справедливий мир,

- заявив Зеленський.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що під час Глобального саміту миру, який відбудеться в червні у Швейцарії, не обговорюватимуть процес закінчення війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що російський диктатор володимир путін не збирається зупинятися, його треба зупинити, тому що він піде далі. У нього відчуття, що Захід можна розколоти.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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