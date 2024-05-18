Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  71574 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  71839 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  124109 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  118171 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  116172 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  122859 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134217 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125252 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118556 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  208330 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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15 мая 2024, 10:00  •  260454 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  279794 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  480116 просмотра

Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский

Зеленский говорит, что сложилась абсурдная ситуация, когда Запад боится, что россия проиграет войну, и не хочет, чтобы ее проиграла Украина.

Война •   •  3975 просмотра
Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский

В ГПСУ назвали категории людей у которых пограничники будут проверять военно-учетные документы

В Государственной пограничной службе Украины назвали категории граждан Украины у которых при пересечении границы будут с сегодняшнего дня, 18 мая проверять наличие военно-учетного документа.

Общество •   •  4019 просмотра
В ГПСУ назвали категории людей у которых пограничники будут проверять военно-учетные документы

Генштаб: с начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из которых еще продолжаются

С начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из них продолжаются, при этом российские оккупанты совершили один ракетный обстрел, применили 25 беспилотников-камикадзе и 547 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Война •   •  6623 просмотра
Генштаб: с начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из которых еще продолжаются

В Госпогранслужбе опровергли увеличение количества мужчин, пересекающих границу

Государственная пограничная служба опровергает сообщения СМИ об увеличении количества мужчин, пересекающих границу.

Общество •   •  6328 просмотра
В Госпогранслужбе опровергли увеличение количества мужчин, пересекающих границу

Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО - Президент

Украина имеет лишь около 25% необходимых средств противовоздушной обороны, также армия нуждается в 120-130 истребителях F-16 или других современных самолетов, чтобы иметь паритет с россией.

Война •   •  9865 просмотра
Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО - Президент

Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб

Украинские войска оттесняют российских оккупантов в направлении Глубокого на Харьковщине, с частичным успехом продолжают штурмовые действия под Синьковкой и Терновым, а также отражают атаки россиян на Купянском направлении.

Война •   •  8927 просмотра
Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб

Силы обороны сдерживают врага, который пытается проснуться по Липецкому направлению - Синегубов

Украинские силы обороны успешно сдерживают попытки россиян продвинуться на Липецком направлении Харьковской области, успехов у врага там нет.

Общество •   •  10144 просмотра
Силы обороны сдерживают врага, который пытается проснуться по Липецкому направлению - Синегубов

Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский

Зеленский заявил, что зло геноцида возобновило свою форму и пошло против Украины, начиная с Крыма, напомнив о советской депортации крымских татар 80 лет назад, в результате которой погибло до 42% из них.

Война •   •  10679 просмотра
Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский

В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

Суд в США приговорил к 30 годам заключения Дэвида ДеПейпа, который проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и совершил нападение на ее мужа Пола.

Новости Мира •   •  9765 просмотра
В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году

россия не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Киев, как в 2022 году, но Украина и союзники должны сохранять бдительность в отношении потенциальных российских атак, предупреждает Зеленский.

Война •   •  12730 просмотра
Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году