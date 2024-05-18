Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский
В ГПСУ назвали категории людей у которых пограничники будут проверять военно-учетные документы
Генштаб: с начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из которых еще продолжаются
В Госпогранслужбе опровергли увеличение количества мужчин, пересекающих границу
Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО - Президент
Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб
Силы обороны сдерживают врага, который пытается проснуться по Липецкому направлению - Синегубов
Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский
В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы
Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году
Популярные
ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины
18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки
Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока
Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский
Зеленский говорит, что сложилась абсурдная ситуация, когда Запад боится, что россия проиграет войну, и не хочет, чтобы ее проиграла Украина.
В ГПСУ назвали категории людей у которых пограничники будут проверять военно-учетные документы
В Государственной пограничной службе Украины назвали категории граждан Украины у которых при пересечении границы будут с сегодняшнего дня, 18 мая проверять наличие военно-учетного документа.
Генштаб: с начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из которых еще продолжаются
С начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из них продолжаются, при этом российские оккупанты совершили один ракетный обстрел, применили 25 беспилотников-камикадзе и 547 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
В Госпогранслужбе опровергли увеличение количества мужчин, пересекающих границу
Государственная пограничная служба опровергает сообщения СМИ об увеличении количества мужчин, пересекающих границу.
Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО - Президент
Украина имеет лишь около 25% необходимых средств противовоздушной обороны, также армия нуждается в 120-130 истребителях F-16 или других современных самолетов, чтобы иметь паритет с россией.
Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб
Украинские войска оттесняют российских оккупантов в направлении Глубокого на Харьковщине, с частичным успехом продолжают штурмовые действия под Синьковкой и Терновым, а также отражают атаки россиян на Купянском направлении.
Силы обороны сдерживают врага, который пытается проснуться по Липецкому направлению - Синегубов
Украинские силы обороны успешно сдерживают попытки россиян продвинуться на Липецком направлении Харьковской области, успехов у врага там нет.
Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский
Зеленский заявил, что зло геноцида возобновило свою форму и пошло против Украины, начиная с Крыма, напомнив о советской депортации крымских татар 80 лет назад, в результате которой погибло до 42% из них.
В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы
Суд в США приговорил к 30 годам заключения Дэвида ДеПейпа, который проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и совершил нападение на ее мужа Пола.
Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году
россия не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Киев, как в 2022 году, но Украина и союзники должны сохранять бдительность в отношении потенциальных российских атак, предупреждает Зеленский.