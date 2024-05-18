Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский

Сейчас складывается абсурдная ситуация, когда Запад боится, что Россия проиграет полномасштабную войну. И не хочет, чтобы Украина ее проиграла. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью AFP, передает УНН.

Детали

Зеленский отклонил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию во время Парижских игр, заявив, что это даст "преимущество" москве, дав ей время для перемещения войск и артиллерии.

Так, Макрона в телефонном разговоре с Зеленским подчеркивал заинтересованность в "олимпийском перемирии" во время войны, чтобы Россия прекратила текущие операции и чтобы были осуществлены все полезные дипломатические инициативы для начала переговоров в соответствии с международным правом и законными интересами Украины.

Зеленский отметил, что Украина и ее западные союзники имеют "одинаковые ценности", но часто "разные взгляды", в частности относительно того, как может выглядеть конец конфликта.

Мы находимся в абсурдной ситуации, когда Запад боится, что россия проиграет войну. И не хочет, чтобы Украина ее проиграла, - сказал Зеленский.

"Все хотят найти какую-то модель, чтобы война быстрее закончилась", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности сценария прекращения боевых действий вроде того, который установил линию разграничения на Корейском полуострове.

Кроме того, Зеленский призвал Китай и развивающиеся страны мира принять участие в Саммите мира с десятками лидеров, который в следующем месяце принимает Швейцария, на который Россия не была приглашена.

Китай пока не дает оценки относительно своего участия в Саммите мира, но Украина продолжает работать - Ермак

Зеленский отметил, что такие глобальные игроки, как Китай, "имеют влияние на россию. И чем больше таких стран будет на нашей стороне, я бы сказал, на стороне завершения войны, тем больше россии придется двигаться и с ними считаться", - сказал Зеленский в интервью, которое цитирует Yahoo.

Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас", тогда как "Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Как можно скорее. И для них это справедливый мир, - заявил Зеленский.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что во время Глобального саммита мира, который состоится в июне в Швейцарии, не будут обсуждать процесс окончания войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться, его надо остановить, потому что он пойдет дальше. У него ощущение, что Запад можно расколоть.