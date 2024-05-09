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путін не збирається зупинятися, у нього відчуття, що Захід можна розколоти - Зеленський

путін не збирається зупинятися, у нього відчуття, що Захід можна розколоти - Зеленський

Київ • УНН

 • 14595 перегляди

путін не збирається зупинятися, заявив президент Зеленський.

російський диктатор володимир путін не збирається зупинятися, його треба зупинити, тому що він піде далі.  У нього відчуття, що Захід можна розколоти. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, передає кореспондент УНН.

У нас немає альтернативи, як захищати себе. Ми повинні захистити Україну – це наше майбутнє. путін не збирається зупинятися. Він в цьому інформаційному "акваріумі", у цьому побудованому його ж спецслужбами світі живе. У нього відчуття таке, що Захід можна розколоти, що всі ці цінності - це просто слова. Іноді, на жаль, дійсно, деякі люди, слава Богу, не більшість, а деякі люди, представники різних країн іноді підтверджують, що санкції не такі потужні, знаходять формати, як їх обходити, й навіть приходять на інавгурацію людини, яка просто пограбувала життя українців, просто забрала наше життя

- сказав Зеленський.

Президент зазначив, що путіна потрібно зупинити, тому що після України він піде далі.

Що буде далі робити путін? Не буде зупинятися. Чи можна його зупинити? Треба, тому що піде далі… Усі навчалися в школах, можемо подивитися географію, зрозуміти історію радянського союзу, зрозуміти, хто був частиною цього союзу, і зрозуміти, куди він буде йти, для чого до кінця свого життя… Відновлення справедливості – це поставити путіна на місце

- заявив Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що якщо Україна зазнає поразки у війні з рф, то російський диктатор володимир путін піде війною на країни Балтії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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