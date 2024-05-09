путин не собирается останавливаться, у него ощущение, что Запад можно расколоть - Зеленский
Киев • УНН
путин не собирается останавливаться, заявил президент Зеленский.
российский диктатор владимир путин не собирается останавливаться, его надо остановить, потому что он пойдет дальше. У него ощущение, что Запад можно расколоть. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, передает корреспондент УНН.
У нас нет альтернативы, как защищать себя. Мы должны защитить Украину - это наше будущее. путин не собирается останавливаться. Он в этом информационном "аквариуме", в этом построенном его же спецслужбами мире живет. У него ощущение такое, что Запад можно расколоть, что все эти ценности - это просто слова. Иногда, к сожалению, действительно, некоторые люди, слава Богу, не большинство, а некоторые люди, представители разных стран иногда подтверждают, что санкции не такие мощные, находят форматы, как их обходить, и даже приходят на инаугурацию человека, который просто ограбил жизнь украинцев, просто забрал нашу жизнь
Президент отметил, что путина нужно остановить, потому что после Украины он пойдет дальше.
Что будет дальше делать путин? Не будет останавливаться. Можно ли его остановить? Надо, потому что пойдет дальше... Все учились в школах, можем посмотреть географию, понять историю советского союза, понять, кто был частью этого союза, и понять, куда он будет идти, для чего до конца своей жизни... Восстановление справедливости - это поставить путина на место
Дополнение
Ранее Зеленский заявлял, что если Украина потерпит поражение в войне с рф, то российский диктатор владимир путин пойдет войной на страны Балтии.
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