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Загарбники завдали 313 ударів по Запорізькій області: двоє загиблих та двоє поранених

Київ • УНН

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За добу ворожі війська атакували 11 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка, поранено 12-річну дівчинку та 43-річного чоловіка.

Протягом останньої доби окупанти завдали 313 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Через дані атаки 8-річний хлопчик та 38-річна жінка загинули, 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік отримали поранення. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Ворожі війська здійснили ракетний обстріл Запоріжжя та 11 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці та Преображенці.

У регіоні також було зафіксовано 198 атак БпЛА різної модифікації, які вражали Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Полтавку. Окрім того, 3 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку.

Артилерійські обстріли торкнулися Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Полтавки, з яких було здійснено 100 атак.

Внаслідок цих ударів надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нічний обстріл Запоріжжя: загинули двоє, серед них 8-річний хлопчик03.09.24, 06:57 • 24562 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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