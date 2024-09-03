Загарбники завдали 313 ударів по Запорізькій області: двоє загиблих та двоє поранених
Київ • УНН
За добу ворожі війська атакували 11 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка, поранено 12-річну дівчинку та 43-річного чоловіка.
Протягом останньої доби окупанти завдали 313 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Через дані атаки 8-річний хлопчик та 38-річна жінка загинули, 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік отримали поранення. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Ворожі війська здійснили ракетний обстріл Запоріжжя та 11 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці та Преображенці.
У регіоні також було зафіксовано 198 атак БпЛА різної модифікації, які вражали Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Полтавку. Окрім того, 3 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку.
Артилерійські обстріли торкнулися Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Полтавки, з яких було здійснено 100 атак.
Внаслідок цих ударів надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нічний обстріл Запоріжжя: загинули двоє, серед них 8-річний хлопчик03.09.24, 06:57 • 24562 перегляди