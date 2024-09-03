Нічний обстріл Запоріжжя: загинули двоє, серед них 8-річний хлопчик
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя загинули двоє людей, у тому числі 8-річний хлопчик. Двоє поранених, серед яких 12-річна дівчинка в реанімації. Пошкоджено багатоповерхові будинки.
У Запоріжжі нічний обстріл терористів забрав життя двох осіб та поранив двох людей. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Внаслідок нічної атаки окупантів на Запоріжжя близько 23:00, загинули 2 людини, серед яких 8-річний хлопчик. Ще двоє людей отримали поранення, зокрема 12-річна дівчинка, яка наразі перебуває у реанімації.
Обстріл призвів до часткового руйнування будівлі, а вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні багатоповерхові будинки.
Нагадаємо
Цієї ночі Іван Федоров поінформував, що у Запоріжжі було чутно звуки вибуху.