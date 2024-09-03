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Нічний обстріл Запоріжжя: загинули двоє, серед них 8-річний хлопчик

Нічний обстріл Запоріжжя: загинули двоє, серед них 8-річний хлопчик

Київ • УНН

 • 24562 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя загинули двоє людей, у тому числі 8-річний хлопчик. Двоє поранених, серед яких 12-річна дівчинка в реанімації. Пошкоджено багатоповерхові будинки.

У Запоріжжі нічний обстріл терористів забрав життя двох осіб та поранив двох людей. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Внаслідок нічної атаки окупантів на Запоріжжя близько 23:00, загинули 2 людини, серед яких 8-річний хлопчик. Ще двоє людей отримали поранення, зокрема 12-річна дівчинка, яка наразі перебуває у реанімації.

Обстріл призвів до часткового руйнування будівлі, а вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні багатоповерхові будинки.

Нагадаємо

Цієї ночі Іван Федоров поінформував, що у Запоріжжі було чутно звуки вибуху.

У Запоріжжі прогримів вибух02.09.24, 23:07 • 25831 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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