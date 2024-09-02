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У Запоріжжі прогримів вибух

Київ • УНН

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У Запоріжжі було чутно звуки вибуху. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У Запоріжжі було чутно звуки вибуху. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Вибух у Запоріжжі

- поінформував Іван Федоров.

Додамо

Також зафіксовано загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

На Запоріжжі дві людини впали у колодязь: є загиблий30.08.24, 01:54 • 17726 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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