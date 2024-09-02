У Запоріжжі прогримів вибух
Київ • УНН
У Запоріжжі було чутно звуки вибуху. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
У Запоріжжі було чутно звуки вибуху. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Вибух у Запоріжжі
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Також зафіксовано загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.
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