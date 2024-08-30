На Запоріжжі дві людини впали у колодязь: є загиблий

В одному з населених пунктів Запорізького району два чоловіки впали у колодязь під час його очищення. Внаслідок цього один із них загинув, інший — дістав переохолодження. Про це 29 серпня повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.

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Зазначається, що під час очищення колодязя глибиною 30 метрів на подвір'ї будинку, його власнику, який був на дні, впала місткість з глиною. Інший чоловік, який був поряд, спустився до травмованого:

"Двоє чоловіків чистили колодязь глибиною близько 30 м. Під час робіт господарю домоволодіння, який знаходився на дні колодязя, на голову впала місткість з глиною. Аби надати йому допомогу другий чоловік спустився до нього та до прибуття рятувальників знаходився поруч", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники спустились на дно колодязя та підняли чоловіків. Один з них — 1981 року народження, якому на голову впала місткість з глиною, загинув. Інший чоловік 1966 року народження дістав переохолодження, від госпіталізації він відмовився.

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