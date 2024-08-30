На Запорожье два человека упали в колодец: есть погибший

В одном из населенных пунктов Запорожского района два человека упали в колодец во время его очистки. В результате один из них погиб, другой - получил переохлаждение. Об этом 29 августа сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время очистки колодца глубиной 30 метров во дворе дома, его владельцу, который был на дне, упала емкость с глиной. Другой мужчина, который был рядом, спустился к травмированному:

«Двое мужчин чистили колодец глубиной около 30 м. Во время работ хозяину домовладения, который находился на дне колодца, на голову упала емкость с глиной. Чтобы оказать ему помощь второй мужчина спустился к нему и до прибытия спасателей находился рядом», - говорится в сообщении.

Спасатели спустились на дно колодца и подняли мужчин. Один из них - 1981 года рождения, которому на голову упала емкость с глиной, погиб. Другой мужчина 1966 года рождения получил переохлаждение, от госпитализации он отказался.

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