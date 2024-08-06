Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец
Киев • УНН
В селе Перевередов спасатели ГСЧС спасли аиста, который упал в колодец глубиной 8 метров. Птицу достали с помощью спасательной треноги с лебедкой и отпустили невредимой в естественную среду.
На Ровенщине чрезвычайникам удалось спасти аиста, который провалился в колодец. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Ровенской области.
Детали
Сегодня в 15:13 к спасателям поступило сообщение от граждан, что в селе Перевередов, Дубенского района в колодец упал аист и нужна помощь, чтобы его достать.
Млиновские чрезвычайники, прибывшие на место вызова с помощью спасательной треноги с ручной лебедкой спустились в колодец глубиной ориентировочно 8 метров и достали птицу
Как отметили спасатели, аист не получил никаких повреждений и спасатели отпустили его в естественную среду
Напомним,
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