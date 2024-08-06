Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

На Ровенщине чрезвычайникам удалось спасти аиста, который провалился в колодец. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Ровенской области.

Детали

Сегодня в 15:13 к спасателям поступило сообщение от граждан, что в селе Перевередов, Дубенского района в колодец упал аист и нужна помощь, чтобы его достать.

Млиновские чрезвычайники, прибывшие на место вызова с помощью спасательной треноги с ручной лебедкой спустились в колодец глубиной ориентировочно 8 метров и достали птицу - рассказали в ГСЧС.

Как отметили спасатели, аист не получил никаких повреждений и спасатели отпустили его в естественную среду

Напомним,

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