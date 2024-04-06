В Запорожье прогремел взрыв

США находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" атаке Ирана на Израиль

Америка находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" иранской атаке на израильские или американские объекты в регионе после израильского удара по Дамаску, в результате которого погибло высокопоставленное иранское командование.