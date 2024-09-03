Ночной обстрел Запорожья: погибли двое, среди них 8-летний мальчик
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Запорожья погибли два человека, в том числе 8-летний мальчик. Двое раненых, среди которых 12-летняя девочка в реанимации. Повреждены многоэтажные дома.
В Запорожье ночной обстрел террористов унес жизни двух человек и ранил двух человек. Об этом председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В результате ночной атаки оккупантов на Запорожье около 23:00, погибли 2 человека, среди которых 8-летний мальчик. Еще два человека получили ранения, в том числе 12-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации.
Обстрел привел к частичному разрушению здания, а взрывная волна и осколки повредили соседние многоэтажные дома.
Напомним
Этой ночью Иван Федоров проинформировал, что в Запорожье были слышны звуки взрыва.
У Запоріжжі прогримів вибух2 сентября 2024, 20:07 • 22500 просмотров