Ночной обстрел Запорожья: погибли двое, среди них 8-летний мальчик

В Запорожье ночной обстрел террористов унес жизни двух человек и ранил двух человек. Об этом председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В результате ночной атаки оккупантов на Запорожье около 23:00, погибли 2 человека, среди которых 8-летний мальчик. Еще два человека получили ранения, в том числе 12-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации.

Обстрел привел к частичному разрушению здания, а взрывная волна и осколки повредили соседние многоэтажные дома.

Напомним

Этой ночью Иван Федоров проинформировал, что в Запорожье были слышны звуки взрыва.

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