Захватчики нанесли 313 ударов по Запорожской области: двое погибших и двое раненых

В течение последних суток оккупанты нанесли 313 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Из-за данных атак 8-летний мальчик и 38-летняя женщина погибли, 12-летняя девочка и 43-летний мужчина получили ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Вражеские войска осуществили ракетный обстрел Запорожья и 11 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке и Преображенке.

В регионе также было зафиксировано 198 атак БпЛА различной модификации, которые поражали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Полтавку. Кроме того, 3 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Новоданиловку.

Артиллерийские обстрелы коснулись Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки и Полтавки, из которых было совершено 100 атак.

В результате этих ударов поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Нічний обстріл Запоріжжя: загинули двоє, серед них 8-річний хлопчик