"Загрози немає": у кремлі прокоментували підрив рашистами Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Прес-секретар російського диктатора дмитро пєсков уперше прокоментував підрив окупантами Каховської ГЕС і наслідки, які це несе Запорізькій АЕС і водопостачанню Криму, передає УНН.
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“Щодо Запорізької АЕС (наслідки – ред.) – там є система охолодження. Поки що ми чули заяви від експертів про те, що наразі ніякої загрози і небезпеки немає. Тут за детальною інформацією треба звертатися до фахівців”, – заявив пєсков, якого цитують росЗМІ.
Деталі
Коментуючи загрозу водопостачанню Криму, речник кремля заявив, що “робили кроки ще до того, як повернули до життя канал”.
“Напрацювання є, є запас міцності - мається на увазі рівень води у водосховищі. А в іншому - ситуація тільки виникла, фахівці працюють”, – додав він.
Доповнення
Як раніше повідомляли в "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Нагадаємо
російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення з деяких пунктів.
Раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що через ворожий підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.