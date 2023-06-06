“Угрозы нет”: в кремле прокомментировали подрыв рашистами Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июн. УНН. Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков впервые прокомментировал подрыв оккупантами Каховской ГЭС и последствия, которые это несет Запорожской АЭС и водоснабжению Крыма, передает УНН.
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“По Запорожской АЭС (последствия – ред.) – там есть система охлаждения. Пока мы слышали заявления от экспертов о том, что сейчас никакой угрозы и опасности нет. Здесь за детальной информацией надо обращаться к специалистам”, – заявил песков, которого цитируют росСМИ.
Детали
Комментируя угрозу водоснабжению Крыма, спикер кремля заявил, что “предпринимались шаги еще до того, как вернули к жизни канал”.
“Наработки есть, есть запас прочности - имеется в виду уровень воды в водохранилище. А в остальном - ситуация только возникла, специалисты работают”, – добавил он.
Дополнение
Как ранее сообщали в "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Напомним
российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС. В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения из некоторых пунктов.
Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.