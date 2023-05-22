Загроза на Дніпропетровщині зберігається - голова обласної ради
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Загроза на Дніпропетровщині зберігається. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.
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"Ставимось уважно до тривоги. Загроза ще є. Нічого не знімайте і не викладайте", - написав Лукашук.
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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також закликав зберігати спокій.
"Зберігайте спокій! Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги", - написав він.
Тим часом, мешканці Дніпра знову повідомили про численні вибухи у місті. Повітряна тривога вже поширилася на всі області України.
Нагадаємо
На Дніпропетровщині пролунали численні вибухи. Пізніше, про звуки вибухів повідомили мешканці Харкова та Запоріжжя.