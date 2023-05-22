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Вибухи чутно ще у двох областях України

Вибухи чутно ще у двох областях України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Вибухи пролунали ще в двох областях України. Про це повідомляють ЗМІ та Telegram-канали, пише УНН.

Деталі

Так, про звуки вибухів повідомили мешканці Харкова та Запоріжжя. 

Перед цим, числені вибухи лунали у Дніпрі. Наразі, у більшості областей України оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо

Раніше, в ОК "Південь" зазначали, що на бойовому чергуванні в Чорному морі наразі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".

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