Вибухи чутно ще у двох областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Вибухи пролунали ще в двох областях України. Про це повідомляють ЗМІ та Telegram-канали, пише УНН.
Деталі
Так, про звуки вибухів повідомили мешканці Харкова та Запоріжжя.
Перед цим, числені вибухи лунали у Дніпрі. Наразі, у більшості областей України оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо
Раніше, в ОК "Південь" зазначали, що на бойовому чергуванні в Чорному морі наразі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".