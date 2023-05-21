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Повітряні Сили збили ворожий дрон над Одещиною - ОК "Південь"

Повітряні Сили збили ворожий дрон над Одещиною - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 786046 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Повітряні Сили ЗСУ знищили ворожий дрон над Одещиною. Про це повідомили в ОК "Південь", пише УНН.

Цитата

"На Одещину ворог спрямував ударний безпілотний літальний апарат. Силами протиповітряної оборони він був знищений над морем", - йдеться в повідомленні.

Деталі

В ОК "Південь" також додали, що на бойовому чергуванні в Чорному морі наразі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".

Таким чином, рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації є дуже високим.

Нагадаємо

Напередодні, мешканці Одеської та Запорізької областей повідомляли про звуки вибухів. Загалом, повітряна тривога була оголошена в чотирьох областях.

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