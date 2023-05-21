Повітряні Сили збили ворожий дрон над Одещиною - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Повітряні Сили ЗСУ знищили ворожий дрон над Одещиною. Про це повідомили в ОК "Південь", пише УНН.
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"На Одещину ворог спрямував ударний безпілотний літальний апарат. Силами протиповітряної оборони він був знищений над морем", - йдеться в повідомленні.
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В ОК "Південь" також додали, що на бойовому чергуванні в Чорному морі наразі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".
Таким чином, рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації є дуже високим.
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Напередодні, мешканці Одеської та Запорізької областей повідомляли про звуки вибухів. Загалом, повітряна тривога була оголошена в чотирьох областях.