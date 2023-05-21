В кількох областях України пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. В кількох областях України пролунали вибухи. Про це пишуть ЗМІ та Telegram-канали, передає УНН.
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Так, про численні вибухи повідомили мешканці Одеської та Запорізької областей. Наразі, в цих, а також в Харківській та Дніпропетровській областях оголошена повітряна тривога.
Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Нагадаємо
Протягом доби російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини. Внаслідок обстрілу є руйнування.