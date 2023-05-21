В нескольких областях Украины прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В нескольких областях Украины прогремели взрывы. Об этом пишут СМИ и Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Так, о многочисленных взрывах сообщили жители Одесской и Запорожской областей. Сейчас в этих, а также в Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.
Напомним
В течение суток российские оккупанты осуществили 11 обстрелов приграничья Сумщины. В результате обстрелов есть разрушения.