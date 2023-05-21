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Сумщина: окупанти здійснили 11 обстрілів прикордонних громад, є руйнування

Сумщина: окупанти здійснили 11 обстрілів прикордонних громад, є руйнування

Київ • УНН

 • 491312 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини. Внаслідок обстрілу є руйнування, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів. Зафіксовано (32 вибухи). Обстрілам піддалися Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Глухівська громади", - йдеться в повідомленні.

Деталі

По Краснопільська громаді було здійснено мінометний обстріл, всього 2 вибухи.

У Середино-Будській громадій був здійснений артилерійський обстріл – зафіксовано 8 вибухів. Обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки.

По Есманській громаді було здійснено мінометний обстріл - 6 вибухів.

У Шалигинській громаді зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).

По Білопільській громаді росіяни били з мінометів – всього 2 вибухи.

У Миропільська громаді було здійснено артилерійський обстріл, зафіксовано 7 вибухів. Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок.

По Глухівській громаді було здійснено мінометний обстріл, загалом зафіксовано 3 вибухи.

Нагадаємо

Ворог завдав чергового ракетного удару по селу Циркуни Харківського району.

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