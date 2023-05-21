Сумщина: окупанти здійснили 11 обстрілів прикордонних громад, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини. Внаслідок обстрілу є руйнування, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Цитата
"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів. Зафіксовано (32 вибухи). Обстрілам піддалися Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Глухівська громади", - йдеться в повідомленні.
Деталі
По Краснопільська громаді було здійснено мінометний обстріл, всього 2 вибухи.
У Середино-Будській громадій був здійснений артилерійський обстріл – зафіксовано 8 вибухів. Обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки.
По Есманській громаді було здійснено мінометний обстріл - 6 вибухів.
У Шалигинській громаді зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
По Білопільській громаді росіяни били з мінометів – всього 2 вибухи.
У Миропільська громаді було здійснено артилерійський обстріл, зафіксовано 7 вибухів. Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок.
По Глухівській громаді було здійснено мінометний обстріл, загалом зафіксовано 3 вибухи.
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