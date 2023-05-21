Ворог завдав ракетного удару по Циркунах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Ворог завдав чергового ракетного удару по селу Циркуни Харківського району, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок.
"На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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На території Харківської області чоловік підірвався на міні «Пелюстка». Постраждалого госпіталізували.