Враг нанес ракетный удар по Циркунам

Детали

Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом.

"К сожалению, пострадал гражданский мужчина. Сейчас медики оказывают ему помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Добавим

На территории Харьковской области мужчина подорвался на мине «Лепесток». Пострадавшего госпитализировали.