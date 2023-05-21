Враг нанес ракетный удар по Циркунам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Враг нанес очередной ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района, сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом.
"К сожалению, пострадал гражданский мужчина. Сейчас медики оказывают ему помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
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На территории Харьковской области мужчина подорвался на мине «Лепесток». Пострадавшего госпитализировали.