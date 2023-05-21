Сумщина: оккупанты совершили 11 обстрелов приграничных громад, есть разрушения

Цитата

"В течение дня россияне осуществили 11 обстрелов. Зафиксировано (32 взрыва). Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Глуховская громады", - говорится в сообщении.

Детали

По Краснопольской громаде был осуществлен минометный обстрел, всего 2 взрыва.

В Середино-Будской громаде был осуществлен артиллерийский обстрел – зафиксировано 8 взрывов. Обстрелом повреждены 2 частных жилых дома.

По Эсманской громаде был осуществлен минометный обстрел - 6 взрывов.

В Шалыгинской громаде зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).

По Белопольской громаде россияне били из минометов – всего 2 взрыва.

В Миропольской громаде был осуществлен артиллерийский обстрел, зафиксировано 7 взрывов. Обстрелом поврежден частный жилой дом.

По Глуховской громаде был осуществлен минометный обстрел, всего зафиксировано 3 взрыва.

Напомним

Враг нанес очередной ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района.