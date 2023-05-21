Сумщина: оккупанты совершили 11 обстрелов приграничных громад, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В течение суток российские оккупанты совершили 11 обстрелов приграничья Сумщины. В результате обстрелов есть разрушения, сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
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"В течение дня россияне осуществили 11 обстрелов. Зафиксировано (32 взрыва). Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Глуховская громады", - говорится в сообщении.
Детали
По Краснопольской громаде был осуществлен минометный обстрел, всего 2 взрыва.
В Середино-Будской громаде был осуществлен артиллерийский обстрел – зафиксировано 8 взрывов. Обстрелом повреждены 2 частных жилых дома.
По Эсманской громаде был осуществлен минометный обстрел - 6 взрывов.
В Шалыгинской громаде зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).
По Белопольской громаде россияне били из минометов – всего 2 взрыва.
В Миропольской громаде был осуществлен артиллерийский обстрел, зафиксировано 7 взрывов. Обстрелом поврежден частный жилой дом.
По Глуховской громаде был осуществлен минометный обстрел, всего зафиксировано 3 взрыва.
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