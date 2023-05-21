Воздушные Силы сбили вражеский дрон над Одесской областью - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Воздушные Силы ВСУ уничтожили вражеский дрон над Одесской областью. Об этом сообщили в ОК "Юг", пишет УНН.
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"В Одесскую область враг направил ударный беспилотный летательный аппарат. Силами противовоздушной обороны он был уничтожен над морем", - говорится в сообщении.
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В ОК "Юг" также добавили, что на боевом дежурстве в Черном море сейчас находятся 2 ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров".
Таким образом, уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации является очень высоким.
Напомним
Накануне, жители Одесской и Запорожской областей сообщали о звуках взрывов. В общем, воздушная тревога была объявлена в четырех областях.