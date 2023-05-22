Взрывы слышны еще в двух областях Украины

Детали

Так, о звуках взрывов сообщили жители Харькова и Запорожья.

Перед этим, многочисленные взрывы раздавались в Днепре. Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Напомним

Ранее, в ОК "Юг" отмечали, что на боевом дежурстве в Черном море сейчас находятся 2 ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров".