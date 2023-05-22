Україною шириться масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У багатьох областях України була оголошена повітряна тривога, пише УНН.
Деталі
Так, повітряна тривога вже оголошена у всіх східних, південних, центральних, та частині північних областей.
Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Доповнення
Раніше, в ОК "Південь" повідомляли про збиття ворожного дрона над Одещиною. Там також зазначили, що на бойовому чергуванні в Чорному морі наразі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".
Таким чином, рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації є дуже високим.