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13 марта, 19:26 • 47861 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104596 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107615 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107783 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101729 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95336 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110327 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131387 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171213 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202338 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 марта, 15:34 • 163225 просмотра
Актуальное
По Украине распространяется масштабная воздушная тревога

По Украине распространяется масштабная воздушная тревога

Киев • УНН

 • 1991916 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога, пишет УНН.

Детали

Так, воздушная тревога уже объявлена во всех восточных, южных, центральных, и части северных областей.

Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.

Дополнение

Ранее, в ОК "Юг" сообщали о сбитии вражеского дрона над Одесской областью. Там также отметили, что на боевом дежурстве в Черном море сейчас находятся 2 ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров".

Таким образом, уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации является очень высоким.

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