По Украине распространяется масштабная воздушная тревога

Детали

Так, воздушная тревога уже объявлена во всех восточных, южных, центральных, и части северных областей.

Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.

Дополнение

Ранее, в ОК "Юг" сообщали о сбитии вражеского дрона над Одесской областью. Там также отметили, что на боевом дежурстве в Черном море сейчас находятся 2 ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров".

Таким образом, уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации является очень высоким.