На Дніпропетровщині пролунали численні вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На Дніпропетровщині пролунали численні вибухи. Про це повідомляють ЗМІ, пише УНН.
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Так, мешканці Дніпра та області чули численні вибухи. Наразі там, як і в більшості областей України оголошена повітряна тривога.
Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Нагадаємо
Раніше, в ОК "Південь" повідомляли про збиття ворожного дрона над Одещиною. Там також зазначили, що на бойовому чергуванні в Чорному морі наразі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".
Таким чином, рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації є дуже високим.