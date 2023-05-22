На Днепропетровщине прогремели многочисленные взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На Днепропетровщине прогремели многочисленные взрывы. Об этом сообщают СМИ, пишет УНН.
Детали
Так, жители Днепра и области слышали многочисленные взрывы. Сейчас там, как и в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
Напомним
Ранее, в ОК "Юг" сообщали о сбитии вражеского дрона над Одесской областью. Там также отметили, что на боевом дежурстве в Черном море сейчас находятся 2 ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров".
Таким образом, уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации является очень высоким.