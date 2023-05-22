Угроза на Днепропетровщине сохраняется - председатель областного совета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Угроза на Днепропетровщине сохраняется. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.
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"Относимся внимательно к тревоге. Угроза еще есть. Ничего не снимайте и не выкладывайте", - написал Лукашук.
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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также призвал сохранять спокойствие.
"Сохраняйте спокойствие! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", - написал он.
Тем временем, жители Днепра снова сообщили о многочисленных взрывах в городе. Воздушная тревога уже распространилась на все области Украины.
Напомним
На Днепропетровщине прозвучали многочисленные взрывы. Позже, о звуках взрывов сообщили жители Харькова и Запорожья.