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Загибель Галини Гатчінс: Болдвін повернувся до зйомок після трагедії

Загибель Галини Гатчінс: Болдвін повернувся до зйомок після трагедії

Київ • УНН

 • 21144 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Американський актор Алек Болдвін розповів про свій перший день на роботі після загибелі Галини Гатчінс на знімальному майданчику його фільму "Іржа", пише УНН.

Цитата

"Я сказав, що вестиму невеликий щоденник, коли подорожуватиму і працюватиму. Сьогодні у нас був перший день, він завжди непростий. Я працюю вже не так багато, як раніше", – розповів актор у своєму Instagram.

Деталі

Актор повідомив, що він не працював з 21 жовтня минулого року, коли "сталася ця жахлива річ на зйомках фільму та випадкова смерть нашого оператора Галини Гатчінс".

За його словами, проект, над яким він працює, є незалежним фільмом.

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Публикация от Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Контекст

22 жовтня 2021 року стало відомо, що під час зйомок фільму “Іржа” актор Алек Болдвін випадково застрелив 42-річну оператора Галину Гатчінс та поранив 48-річного режисера Джоела Соуза. Алек вистрілив із реквізитного пістолета, який виявився зарядженим.

Міністерство закордонних справ України згодом підтвердило українське громадянство Гатчінс.

Що було раніше

Як писав УНН, у січні Болдвін відповів на звинувачення у тому, що він не співпрацює зі слідством у справі загибелі оператора українського походження Галини Гатчінс.

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