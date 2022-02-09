Загибель Галини Гатчінс: Болдвін повернувся до зйомок після трагедії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Американський актор Алек Болдвін розповів про свій перший день на роботі після загибелі Галини Гатчінс на знімальному майданчику його фільму "Іржа", пише УНН.
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"Я сказав, що вестиму невеликий щоденник, коли подорожуватиму і працюватиму. Сьогодні у нас був перший день, він завжди непростий. Я працюю вже не так багато, як раніше", – розповів актор у своєму Instagram.
Деталі
Актор повідомив, що він не працював з 21 жовтня минулого року, коли "сталася ця жахлива річ на зйомках фільму та випадкова смерть нашого оператора Галини Гатчінс".
За його словами, проект, над яким він працює, є незалежним фільмом.
Контекст
22 жовтня 2021 року стало відомо, що під час зйомок фільму “Іржа” актор Алек Болдвін випадково застрелив 42-річну оператора Галину Гатчінс та поранив 48-річного режисера Джоела Соуза. Алек вистрілив із реквізитного пістолета, який виявився зарядженим.
Міністерство закордонних справ України згодом підтвердило українське громадянство Гатчінс.
Що було раніше
Як писав УНН, у січні Болдвін відповів на звинувачення у тому, що він не співпрацює зі слідством у справі загибелі оператора українського походження Галини Гатчінс.