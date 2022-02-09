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Гибель Галины Хатчинс: Болдуин вернулся к съемкам после трагедии

Киев • УНН

 • 21144 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Американский актер Алек Болдуин рассказал про свой первый день на работе после гибели Галины Хатчинс на съемочной площадке его фильма "Ржавчина", пишет УНН.

Цитата

"Я сказал, что буду вести небольшой дневник, когда буду путешествовать и работать. Сегодня у нас был первый день, он всегда непростой. Я работаю уже не так много, как раньше", - рассказал актер в своем Instagram.

Детали

Актер сообщил, что он не работал с 21 октября прошлого года, когда "случилась эта ужасная вещь на съемках фильма и случайная смерть нашего оператора Галины Хатчинс".

По его словам, проект, над которым он работает, является независимым фильмом.

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Публикация от Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Контекст

22 октября 2021 года стало известно, что во время съемок фильма “Ржавчина” актер Алек Болуин случайно застрелил 42-летнюю оператора Галину Хатчинс и ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соуза. Алек выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряженным.

Министерство иностранных дел Украины позже подтвердило украинское гражданство Хатчинс.

Что было раньше

Как писал УНН, в январе Болуин ответил на обвинения в том, что он не сотрудничает со следствием по делу гибели оператора украинского происхождения Галины Хатчинс.

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