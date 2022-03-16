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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Загарбник дуже боїться наших воїнів, і правильно робить: СБУ оприлюднила перехоплену розмову переляканого окупанта

Загарбник дуже боїться наших воїнів, і правильно робить: СБУ оприлюднила перехоплену розмову переляканого окупанта

Київ • УНН

 • 140449 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Службі безпеки України оприлюднили перехоплену розмову, де переляканий окупант розповідає, що все погано й завтра їх відправляють на передок, передає УНН.

Судячи з розмови, справи у російських загарбників в Україні погані.

Цитата

“Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори”, - просить окупант із перехопленої СБУ розмови.

"Що ж, “нікому нє гаварі” не вийшло. Слухайте, коментуйте і поширюйте це відео. Бо воно про те, що загарбник дуже боїться наших воїнів. І правильно робить!" - вказали в СБУ.

Доповнення

У Службі безпеки України оприлюднили перехоплену розмову, де російському окупанту дружина розповідає про "нове" життя під санкціями.

Також СБУ оприлюднювала аудіозапис перехопленої розмови російського окупанта з матір'ю, яка скаржиться на наслідки санкцій проти росії.

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