Загарбник дуже боїться наших воїнів, і правильно робить: СБУ оприлюднила перехоплену розмову переляканого окупанта
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Службі безпеки України оприлюднили перехоплену розмову, де переляканий окупант розповідає, що все погано й завтра їх відправляють на передок, передає УНН.
Судячи з розмови, справи у російських загарбників в Україні погані.
Цитата
“Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори”, - просить окупант із перехопленої СБУ розмови.
"Що ж, “нікому нє гаварі” не вийшло. Слухайте, коментуйте і поширюйте це відео. Бо воно про те, що загарбник дуже боїться наших воїнів. І правильно робить!" - вказали в СБУ.
Доповнення
У Службі безпеки України оприлюднили перехоплену розмову, де російському окупанту дружина розповідає про "нове" життя під санкціями.
Також СБУ оприлюднювала аудіозапис перехопленої розмови російського окупанта з матір'ю, яка скаржиться на наслідки санкцій проти росії.